В Кургане синоптики прогнозируют сильный мокрый снег и потепление

13:49 | 5.03.2018

В областной центр Зауралья вместе с потеплением 6 марта придет сильный мокрый снег и метель. На дорогах появится гололедица и снежный накат. Об этом предупреждает горожан в своем прогнозе погоды Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



По данным синоптиков, ночью столбик термометра опустится до минус 7–9 градусов. А днем воздух прогреется до плюс 1 градуса. Ветер ожидается переменный со скоростью 6–11 м/с. Порывы его могут достигать 16 м/с.



На следующий день, 7 марта, немного похолодает, местами пройдет небольшой снег.