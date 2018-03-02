В Курганской области установят новые лифты в домах

13:24 | 4.03.2018

В рамках региональной программы капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах Курганской области произведут замену 100 лифтов.



На сегодняшний день с подрядными организациями заключен договор на выполнение работ по замене 38 лифтов в 14 многоквартирных домах, ещё на 62 объекта изготавливается проектная документация, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.



Фото: lift-press.ru