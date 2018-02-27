Все школы Кургана с 5 марта закроют на карантин

17:30 | 2.03.2018

Оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ принял решение ввести во всех образовательных учреждениях Кургана карантин с 5 марта. Это было озвучено сегодняшнем на заседании штаба в Департаменте здравоохранения региона.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, данная ограничительная мера связана с высокими темпами прироста заболеваемости ОРВИ в областном центре. По городу зарегистрированы 6343 случая ОРВИ. Темпы прироста отмечаются во всех возрастных группах. Школьники среди заболевших составляют 34,8 %, сообщает Роспотребнадзор.



Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 12 тысяч 961 случай заболеваний. Пороговые уровни заболеваемости превышены в 11 районах области. С начала сезона зарегистрирован 21 случай гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А – Н1N1-pnd09 и грипп В), данные штаммы входили в состав сезонной вакцины против гриппа.



По информации Департамента образования и науки, на карантин полностью закрыты 13 школ и 20 детских садов, частично группы в 30 дошкольных учреждениях и классы в 32 общеобразовательных учреждениях. Все образовательные учреждения закрыты на карантин в Кетовском и Куртамышском районах.



Региональный штаб рекомендовал обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в Катайском, Каргапольском, Далматовском, Частоозерском, Целинном, Звериноголовском и Половинском районах, где также отмечены высокие темпы прироста заболеваемости.





Фото kurganobl.ru