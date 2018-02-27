Росреестр Зауралья не прошел проверку прокуратуры на коррупцию: 3 сотрудника уволились, 12 получили дисциплинарное

17:11 | 2.03.2018

По требованию прокуратуры Курганской области 12 сотрудников регионального Управления Росреестра привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Трое сотрудников и вовсе уволились после проверки.



Итак, при изучении справок о доходах служащих управления прокуратура выявила многочисленные нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера.



В частности, в справках о доходах за 2016 год не указывались сведения о находящихся в собственности сотрудников и членов их семей автомобилей, доходах от вкладов в банках. Проверка выявила нарушения и при предоставлении сведений о доходах от продажи имущества.



Кроме этого, имели случаи волокиты при подготовке заключений и нарушения сроков направления материалов в комиссию по урегулированию конфликта интересов.



Выявлены нарушения законодательства, регламентирующего порядок принятия экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам.



В адрес руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения все требования надзорного ведомства были удовлетворены. Двенадцать виновных сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, трое после внесения представления уволились.