Свердловскстат посчитал средний заработок врачей в Курганской области

15:41 | 2.03.2018

В Курганской области врачи и медработники, имеющие высшее медицинское образование, в среднем получают более 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставил Свердловскстат, опубликовав статистические данные по уровню средней зарплаты врачей за январь 2018 года.



Самые высокие зарплаты статистики зафиксировали у врачей в Кургане — 52 тысячи рублей. Во втором по величине городе региона, Шадринске, медики получают чуть больше 46 тысяч рублей.



Среди районов области к региональному уровню приблизились три района: Мишкинский (51 тысяча рублей), Далматовский (48 тысяч рублей) и Катайский (47 тысяч рублей). В Кетовском районе, который является самым густонаселенным и граничит с областным центром, врачи получают всего 40 тысяч рублей.



Зауральским врачам, работающим в медицинских учреждениях федеральной формы собственности, в январе заплатили в среднем более 55 тысяч рублей.