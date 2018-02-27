В шадринских школах отменен карантин, но противоэпидемические ограничения еще не сняты

16:34 | 1.03.2018

Сегодня, 1 марта, санитарно-эпидемическая комиссия администрации Шадринска приняла решение возобновить учебный процесс в школах уже с пятницы. Как пояснили в мэрии, это связано с наметившейся тенденцией к снижению заболеваемости ОРВИ.



Однако массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях по-прежнему остаются под запретом. Сохраняется и масочный режим. В школах и детских садах будет и дальше отслеживаться ситуация с заболеваемостью. При регистрации ОРВИ свыше 20 %, учебный процесс может быть прекращен по школе, классу или группе в детском саду.



Всего за период с 23 февраля по 1 марта было зарегистрировано 950 случаев ОРВИ. Это на 281 случай меньше по сравнению с предыдущей неделей.