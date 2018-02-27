Департамент образования Зауралья закупил дорогостоящую мебель в обход закона

14:53 | 1.03.2018

Прокуратура Курганской области оспорила в арбитражном суде незаконные сделки по покупке дорогостоящей мебели бывшим директором регионального Департамента образования и науки для служебного кабинета. Суд признал сделки недействительными.



Проверка надзорного ведомства показала, в ноябре 2016 года директор купил в свой служебный кабинет мебель, которая обошлась департаменту более чем в 160 тысяч рублей. Чтобы обойти предусмотренную законодательством процедуру торгов, единая сделка была искусственно раздроблена на 2 договора, цена каждого из которых не превышала 100 тысяч рублей. Это позволило заключить их с единственным поставщиком.



«Заключив сделку без проведения конкурсных процедур, Департамент нарушил интересы бюджета области, а также лишил возможности иных хозяйствующих субъектов участвовать в конкурсных процедурах на право заключения договора для реализации государственных нужд за счет бюджетных средств», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.



Прокуратура области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании сделок недействительными и возвращении полученных по ним средств. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Мебель передана поставщику, а деньги возвращены в региональный бюджет.