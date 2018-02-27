Глава Департамента здравоохранения Курганской области сравнила показатель смертности в регионе со среднеевропейским. Мы тоже сравнили, но не смертность

14:46 | 1.03.2018

Вчера, 28 февраля, на заседании коллегии регионального департамента здравоохранения глава ведомства Лариса Кокорина заявила о снижении общей смертности в регионе на 3,8 %, а по отдельным категориям смертность сократилась почти на 30 %.



«На 5,8 % снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9,5 % — от новообразований, на 19 % — от туберкулеза, на 4,2 % — от внешних причин. На 29,2 % уменьшилась младенческая смертность, этот показатель в Зауралье — на уровне среднеевропейского», — отчиталась директор Департамента здравоохранения Курганской области.



По словам чиновника от медицины, добиться таких показателей удалось благодаря росту финансирования системы здравоохранения в регионе: по сравнению с 2014 годом, в прошлом, 2017 году оно выросло на 15 % и составило в рублёвом эквиваленте 12,2 миллиарда рублей. В 2018 году планируется добавить еще 14 %, т. е. сумма в рублях должна будет составить 13,91 миллиарда.



А теперь посчитаем. Численность населения области, по данным Росстата, составляет 845 597 человек, а значит, в пересчёте на душу населения сумма, планируемая к выделению из бюджета на медицинское обслуживание одного жителя Курганской области, составит 1645 рублей.



Сравнивая показатели Курганской области с показателями европейских стран, руководителю департамента здравоохранения стоило бы изучить эти самые европейские показатели и равняться на Европу не по уровню смертности, а по уровню выделения денежных средств из бюджета.



Например, каждый десятый евро, потраченный в Германии из бюджета страны, идёт на здравоохранение. Эту цифру рассчитало Государственное Управление Статистики Германии (Statistische Bundesamt) к Международному дню здоровья 7 апреля 2013 года. В пересчёте на одного жителя в Германии в 2011 году было потрачено 3590 евро. По данным ЦБ РФ, курс евро на сегодня составляет 68,66 российского рубля, соответственно, в пересчёте на одного жителя Германия тратила из бюджета 246 489 рублей в год.



Мы не располагаем свежими данными статистических служб Германии, а потому взяли цифры за 2011 год, но не думаем, что сумма выделяемых из бюджета денег там уменьшилась. И если сравнивать цифру 246 489 рублей там и цифру 1 645 рублей здесь, то плакать хочется.



То, что показатели улучшаются, — это хорошо, но сравнивать их со среднеевропейскими, тем более чиновникам, не нужно, в противном случае хочется сравнивать не только показатели смертности, но и показатели бюджетного финансирования медицины, которые мы и привели выше.



Фото: gazeta45.com