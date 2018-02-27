Новый заместитель сити-менеджера Кургана приступил к своим обязанностям

14:35 | 1.03.2018

С сегодняшнего дня новый заместитель руководителя администрации Кургана и директор Департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом сообщает администрация областного центра.



Коллективу ведомства и руководству подведомственных предприятий и учреждений его представил первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин. «Роман Николаевич — управленец со стажем, обладает необходимыми деловыми качествами. Прошу вас оказать ему необходимую поддержку, со всей ответственностью отнестись к исполнению стоящих перед департаментом задач, поскольку именно от слаженных действий всех структурных подразделений будет зависеть итоговый результат работы ДРГХ», — сказал Жижин.



Чиновник поручил Роману Николаевичу обратить особое внимание на самые важные задачи — содержание улично-дорожной сети, развитие уличного освещения, организацию озеленительных работ и транспортное обслуживание населения. Приоритетными он также назвал реализацию муниципальной программы по формированию комфортной городской среды и летнюю ремонтную кампанию.



Кандидатуру народного избранника Романа Сергеечева согласовала на высокую должность Курганская городская дума 21 февраля. В этот же день он снял с себя депутатские полномочия.



Фото: kurgan-city.ru