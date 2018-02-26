В Курганской области 11-летний мальчик погиб под грузовым поездом

17:20 | 28.02.2018

В рабочем поселке Мишкино Курганской области днем 27 февраля под грузовой поезд попал 11-летний мальчик, перебегавший железнодорожные пути по пешеходному настилу. По данному факту Уральским СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По данным следствия, ребенок возвращался из школы домой. Увидев на путях мальчика, члены локомотивной бригады подали сигналы большой громкости и применили экстренное торможение, но поезд был слишком близко, трагедии избежать не удалось.



Как сообщили в ведомстве, на место выехала следственно-оперативная группа из числа опытных следователей следственного управления. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.