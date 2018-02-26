Грузовик раскурочил Toyota Estima на трассе Шадринск — Миасское

16:01 | 28.02.2018

В Катайском районе Курганской области в прошедшие сутки столкнулись грузовой и легковой автомобили. Авария случилась на 77-м километре дороги Шадринск — Миасское.



По предварительным данным регионального УГИБДД, в условиях снегопада 39-летний житель Тюменской области на автомобиле Toyota Estima вышел на обгон идущей впереди машины, не убедившись в безопасности маневра. Это привело к столкновению на встречной полосе с грузовиком ГАЗ.



Водитель иномарки с травмами попал в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото: гибдд.рф