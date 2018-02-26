В сквере Воинской славы Шадринска установят бронетранспортер и БМП

15:34 | 28.02.2018

В сквере Воинской славы Шадринска, где увековечены имена участников Великой Отечественной войны, установят бронетранспортер и боевую машину пехоты. С такой инициативой выступили ветераны Афганистана и погранвойск. Администрация города их идею поддержала.



Как рассказали в пресс-службе мэрии, договоренность о получении списанной военной техники уже есть. БТР и БМП прибудут в Шадринск из города Камышлова. Не исключено, что в будущем сквер может пополниться и другой военной техникой.



В разработанный дизайн-проект реконструкции и облагораживания сквера по программе «Комфортная городская среда» добавлены места для размещения техники. Предложено оборудовать для БТР и БМП территории сквера со стороны улиц Гагарина и Карла Либкнехта. Асфальтированные дорожки перекрыты не будут, их планируется расширить. Также установят больше скамеек и урн. В будущем планируется обновить и входную группу со стороны улицы Ленина.



Дизайн сквера Воинской славы, как и еще 12 территорий, вынесен на рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта. Какие объекты начнут благоустраиваться уже этой весной, предстоит решать самим шадринцам.



Фото: memory45.kurganobl.ru