«Лыжня России — 2018» пройдёт в Кургане 17 марта

14:15 | 28.02.2018

Из-за отсутствия снега любители лыжного бега Кургана не смогли присоединиться к стартовавшей 10 февраля в разных регионах страны Всероссийской массовой гонке «Лыжня России».



Сегодня организационный комитет соревнований сообщил, что спортивный праздник всё-таки состоится в Кургане и пройдет 17 марта на территории ландшафтного парка в Заозерном.



Регистрация участников соревнований начнётся по адресу: 6-й микрорайон, 25, в 9 часов утра и продлится до 11:30, именно в это время состоится официальная церемония открытия мероприятия.



Расписание забегов



В 12:00 стартуют самые маленькие участники соревнований — воспитанники детских садов — на дистанцию 500 м.

В 12:20 старт VIP-забега на 1000 м.

В 12:40 стартуют участники общего забега на 2500 м (в этой гонке могут принять участие все желающие).

В 13:30 старт на дистанции 5 км для юношей и девушек 2000 года рождения и моложе.

Также в 13:30 старт для юношей и девушек 1999 г. р. и старше на дистанции 10 км.

С 12:30 до 14:15 — церемония награждения победителей и призеров.

С 14:15 до 14:30 — церемония закрытия мероприятия.



Организаторы обращают внимание на то, что все участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача и письменного разрешения родителей. Участникам от 18 лет и старше необходимо иметь при себе допуск врача либо личную расписку, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.



Фото: ekmap.ru