В Курганской области 18 школ и 11 детсадов закрыли на карантин. Введен ежедневный мониторинг заболеваемости

17:37 | 27.02.2018

В Курганской области с 28 февраля будет вестись ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ряд учебных заведений региона воспользовались правом полностью или частично приостановить учебный процесс. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа в регионе 27 февраля.



На данный момент в регионе 11 детсадов и 18 школ закрыты на карантин полностью, в 12 дошкольных и 18 общеобразовательных учреждениях закрыта часть групп и классов, уточнили в правительстве области. В Кургане приостановлены занятия в части групп 4 детских садов и классах 17 школ, полностью закрыты на карантин лицей № 12 и гимназия № 19. На вынужденные каникулы ушли все школы Шадринска до 1 марта. С 28 февраля карантин объявлен в Кетовском районе.



По данным областного управления Роспотребнадзора, на 8-й неделе в регионе зарегистрировано 8314 случаев заболеваний ОРВИ. Всего с начала сезона зарегистрировано 11 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А(Н1N1)pdm09 и грипп В). Данные штаммы входили в состав сезонной вакцины против гриппа.



Заболеваемость не превышает недельных порогов в возрастных группах 7–14 лет. Наибольший удельный вес заболевших составляют дети от 3 до 6 лет. Среди детей до 2 лет отмечается темп снижения заболеваемости — 4,4 %.



Фото: kurganobl.ru