В Зауралье депутаты отдали пост главы Частоозерского района строителю

17:18 | 27.02.2018

В Курганской области депутаты Частоозерской районной думы сегодня, 27 февраля, избрали главой муниципального образования директора по строительству ООО «Рубикон» Алексея Журавлева. В ходе процедуры тайного голосования его кандидатуру поддержали 12 из 14 народных избранников.



Выборы прошли в соответствии с федеральным и региональным законодательством: глава района был избран депутатами районной думы по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии входили представители правительства области и муниципального образования, рассказали в пресс-службе губернатора региона.



Всего в конкурсе приняли участие два кандидата. За пост руководителя района боролись Алексей Журавлев и ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации района Павел Шнырев.