Коммунальная авария в Заозерном. Потапов поручил ускорить подачу воды в дома

15:44 | 26.02.2018

В Кургане специалисты АО «Водный союз» ведут работы по устранению аварии в 3-м микрорайоне Заозерного, которая произошла в выходные. Водоснабжение в квартирах горожан будет восстановлено после её ликвидации, пообещали на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии.



Коммунальная авария привела к подтоплению части проспекта Голикова. Порыв произошел в районе дома № 27 в воскресенье. Часть жилых домов осталась без воды.



Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов поручил руководству Департамента ЖКХ держать ситуацию на постоянном контроле и ускорить меры по своевременной подаче воды в дома.



Фото: «Типичный Курган»/«ВКонтакте»