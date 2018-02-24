В Курганской области определились с выплатами многодетным семьям

14:45 | 26.02.2018

Правительство Курганской области утвердило соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ о софинансировании расходов на ежемесячную денежную выплату для многодетных малоимущих семей при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.



Выплату предоставят в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Курганской области, — это 10 127 рублей, рассказали в пресс-службе губернатора региона. Определен и общий объем средств из федерального и областного бюджетов на предоставление этой меры социальной поддержки в 2018 году. Сумма составит 868,6 млн рублей.



В прошлом году данной мерой социальной поддержки воспользовались более 10 тысяч граждан.