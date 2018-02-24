В центре Кургана несколько зданий останутся без электроэнергии 27 февраля

14:00 | 26.02.2018

Завтра, 27 февраля, несколько зданий в центре города останутся без электроэнергии на несколько часов. Причиной отключения являются плановые работы на силовом трансформаторе, сообщается на сайте ПАО «СУЭНКО».



Так, в зданиях по адресам:



— Гоголя, 17, 17/1, 21, 23, 25;

— Кирова, 83;

— Красина, 66;

— Пушкина, 72.

Отключение произойдёт с 9:00 до 11:30.



В этот же день энергетики будут вести работы в Западном и Рябково. В этих районах отключение электроэнергии будет более длительным по времени.



В Западном в домах на улицах:



— Красномаячная, 50;

— Галкинская, 49а, 71;

— Новаторов, 7а, 7-15, 10-20, 17-25, 22-23;

— Бажова, 115, 122, 128, 123, 127, 129, 131, 131а;

— Песчаный, 10-16, 11, 15, 17а.

Отключение произойдёт с 9:00 до 16:00.



В Рябково по адресам:



— 9 Мая, 29-43, 47а, 47б, 47в, 49а, 49б, 47-55, 36-42, 42а, 46-60, 50а, 66, 68;

— Целинная, 1-19, 4, 4а, 4б, 4в, 10, 12;

— Рылеева, 44;

— Кузнецова, 10а, 10б.

Отключение будет производиться с 8:40 до 17:00.



Фото: vestiprim.ru