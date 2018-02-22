Смерть упавшего с крыши рабочего в Кургане очень похожа на криминальную

14:02 | 25.02.2018

23 февраля при ремонте одного из жилых домов на перекрестке улиц Гоголя и Пролетарской в Кургане произошла трагедия. С крыши 5-этажного дома упал 18-летний рабочий.



Как сообщает ИА «Уральский меридиан», история явно попахивает криминалом. По словам друзей погибшего, с которыми разговаривали журналисты издания, рабочие работали без страховки и каждый раз ходили на волосок от смерти, что уже вызывает вопросы к руководству компании, в которой они работали.



Кроме того, со слов Александра Волкова, близкого друга погибшего, Иван не просто сорвался с крыши, а ему «помогли» упасть. Парень дал в долг своему сослуживцу, а тот отдавать деньги не собирался и не скрывал этого, напрямую говоря Ивану, что денег не вернёт.



Эту информацию друзья погибшего уже сообщили сотрудникам полиции.



Фото: e1.ru