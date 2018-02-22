В Кургане задержана банда, совершавшая дерзкие ограбления на улицах города

13:34 | 24.02.2018

Напомним, что сообщения о дерзких грабителях на машине начали появляться в социальных сетях ещё несколько недель назад. Как рассказывали очевидцы и сами пострадавшие, налётчики были не очень изобретательны и действовали как под копирку, напав на жертву, избивали её, отнимали вещи, после чего скрывались на автомобиле «Лада Гранта».



Но как говорится, сколько ниточке не виться, а конец всегда будет. Накануне, в полицию поступило сообщение о грабеже на улице Ленина, трое злоумышленников избили молодого человека и отобрали у него сумку с деньгами. Правоохранители объявили план «Перехват». На одной из улиц областного центра сотрудниками Росгвардии была обнаружена машина с подозреваемыми. Не обошлось без погони, но преступники всё же были задержаны.



Фото: misanec.ru