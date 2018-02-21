Главный налоговик Зауралья задержан по подозрению в растрате и получении взятки

22:39 | 22.02.2018

Сегодня, 22 февраля, следователи СК РФ по Курганской области совместно с полицией задержали руководителя регионального управления ФНС России Владимира Рыжука. Как сообщает ведомство, главному налоговику области предъявлено обвинение в растрате и в получении взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении чиновника под стражу.



По версии следствия, в феврале прошлого года Рыжук, воспользовавшись тем, что налоговые органы предъявили местному застройщику Владимиру Баскалю требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 миллионов рублей, препятствуя его предпринимательской деятельности путем наложения ареста на расчетные счета, технику и имущество, потребовал от бизнесмена 3 миллиона рублей.



Реально опасаясь за свой бизнес, предприниматель в том же месяце передал руководителю налоговой в качестве взятки часть требуемой от него суммы в размере 500 тысяч рублей. Остальную часть он передать не успел, так как решения налоговой были признаны судом незаконными и отменены.



Также следствие установило, что с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года Рыжук на служебном автомобиле Toyota Highlander за счет бюджетных средств ездил в Тюмень, где живет его семья. Следствие насчитало не менее 294 поездок высокопоставленного руководителя в личных целях по маршруту Курган — Тюмень — Курган. Ущерб бюджету составил более 320 тысяч рублей. Горючее чиновник списывал путем подготовки фиктивных путевых листов.



Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия задержанного проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений.



Это второе уголовное дело в отношении руководства региональной налоговой. Совсем недавно экс-начальник УФНС России по Курганской области Юрий Касьяненко и две бывшие сотрудницы ведомства были признаны виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



Суд установил, что в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года Касьяненко дал указание своим подчиненным Светлане Евдокимовой и Ольге Киселевой-Захаровой провести налоговую проверку в ЗАО «Тюменьтел», по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения на сумму, не превышающую 10 млн рублей. При этом фактически задолженность предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей. В результате исполнения обвиняемыми данного незаконного указания государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.



Фото: www.nalog.ru