Убийца семьи в городе Петухово получил пожизненное заключение

17:09 | 22.02.2018

Курганский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 40-летнего мужчину, который с особой жестокостью убил своего партнера по бизнесу, его тещу и жену. Суд признал его виновным не только по ч. 2 ст. 105 УК РФ, но и в незаконном проникновении в жилище, приобретении оружия и боеприпасов.



Резонансное преступление произошло в апреле 2017 года. По данным СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый приехал к дому знакомого в городе Петухово для покупки партии сигарет для продажи. Вместе с хозяином он загрузил в свой автомобиль более 1000 блоков сигарет.



В процессе между мужчинами произошла ссора из-за разногласий в финансовых расчетах. Конфликт закончился тем, что гость достал огнестрельное оружие и три раза выстрелил в голову своего бизнес-партнера. После обвиняемый решил разделаться со свидетелями. Он вооружился не установленным следствием колюще-режущим предметом, убил тещу знакомого. После он пробрался в дом и расправился с супругой. Уходя, он прихватил с собой некоторые вещи и скрылся на своем автомобиле.



Благодаря грамотно спланированной и кропотливой работе следователями регионального следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками оперативных служб в короткий срок была воссоздана возможная картина произошедшего, определен круг лиц, которые могли быть причастны к тройному убийству.



Итогом совместной работы стало установление личности подозреваемого и его задержание. Убийцу нашли на территории соседней области. «Под тяжестью предъявленных улик был вынужден признаться в совершении особо тяжкого преступления, в том числе подробно рассказал и продемонстрировал на месте обстоятельства убийства семьи, а также места сокрытия орудий преступления», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.



Всего по уголовному делу было проведено свыше 30 экспертиз и исследований, в том числе генетические, дактилоскопические, баллистические, трасологические, товароведческие и другие. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым.



Приговор в законную силу не вступил.