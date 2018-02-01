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Рубрика: Новости дня


15:08 | 22.02.2018

Карантин в шадринских школах продлен до 26 февраля

Санитарно-эпидемическая комиссия администрации Шадринска продлила карантин во всех городских школах до 26 февраля включительно. Такое решение связано с превышением недельного порога заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередное заседание СПЭК состоится в понедельник. Исходя из ситуации по заболеваемости, комиссия решит, пойдут ли дети на учебу во вторник, 27 февраля.

По данным главного государственного санитарного врача Шадринска Натальи Устюжаниной, за неполную неделю с 16 по 21 февраля зарегистрировано 997 случаев ОРВИ, заболевания гриппом не зарегистрированы. Недельный пороговый уровень превышен в 1,6 раза. Среди заболевших дети до 14 лет составили 79 %.

Также на сегодняшний день по причине заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты на карантин 7 детских садов и 13 групп в 6 детских садах города.

Все массовые мероприятия с участием детей и подростков в закрытых помещениях не проводятся с 14 февраля. Продолжается масочный режим в организациях торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта.

© «Вечерние Ведомости»



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