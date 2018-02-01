В Кургане откроется первый гипермаркет «Лента»

14:07 | 22.02.2018

В Кургане к концу года появится первый гипермаркет «Лента» площадью более 7600 квадратных метров. Продовольственный ретейлер стал якорным арендатором ТРЦ «ГиперСити», заключив договор с девелопером проекта компанией DARS.



«Мы рады сотрудничеству с одним из сильнейших продуктовых ретейлеров, которое позволит нам усилить концепцию комплекса и выстроить конкурентное положение «ГиперСити» на рынке Кургана и области на долгосрочную перспективу», — прокомментировала Анна Хлызова, директор по коммерческой недвижимости компании DARS.



Как отметили в пресс-службе компании, ассортимент гипермаркета «Лента» будет сформирован с учетом потребностей жителей города. В столице Зауралья это будет первый и единственный гипермаркет сети площадью более 7600 кв. м. Разместится он в новой очереди комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.