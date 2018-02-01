Первому прокурору Курганской области установили мемориальную доску

Фото: kurganobl.ru

Сегодня, 22 февраля, в честь первого прокурора Зауралья Ивана Федоровича Скороходова открыли мемориальную доску на здании надзорного ведомства в Кургане. Как рассказали в пресс-службе главы региона, в торжественном мероприятии приняли участие прокурор области Игорь Ткачев, первый вице-губернатор Виктор Сухнев, спикер облдумы Дмитрий Фролов, сотрудники прокуратуры и ветераны службы.Иван Федорович возглавил надзорное ведомство в год образования Курганской области — в 1943-м. Проработал он в нем до 1945-го. Первый прокурор региона — кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Скороходов возглавил ведомство в трудные военные и послевоенные годы. Тогда прокуратура осуществляла надзор за обеспечением продовольствием фронта и тыла, размещением эвакуированных, трудовой дисциплиной на военных заводах.В этом году прокуратура региона отмечает свое 75-летие. Она была учреждена Приказом Генерального прокурора СССР от 11 февраля 1943 года в связи с образованием Курганской области.