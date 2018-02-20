Житель Зауралья зарубил топором своего будущего тестя из мести

17:22 | 21.02.2018

В Белозерском районе Курганской области 32-летний местный житель осужден за жестокое убийство отца своей девушки. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



По информации прокуратуры, в мае несостоявшийся зять из-за возникших неприязненных отношений незаконно проник в дом потерпевшего и ударил его топором по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.



Поводом для конфликта стали обличающие убийцу свидетельские показания, которые отец его девушки ранее дал в суде.