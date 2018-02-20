Курганская область увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья

16:16 | 21.02.2018

Курганская область в 2017 году увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья на 19 % по сравнению с предыдущим годом. В Арабские Эмираты экспорт вырос в два раза, в Афганистан — в четыре раза. Увеличились поставки и в Индию. Данная информация была озвучена на экспортном совете при правительстве региона 21 февраля.



Что касается стран ближнего зарубежья, то в Республику Беларусь экспорт вырос на 46 %, в Республику Казахстан — на 55 %, в Республику Узбекистан — в 1,4 раза.



По данным пресс-службы губернатора, в структуре экспорта Зауралья преобладал несырьевой экспорт. Это машиностроительная и фармацевтическая продукция, металлоизделия и металлоконструкции, продовольственные товары. Их доля в объеме экспорта составляет более 70 %.