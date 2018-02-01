В Шадринске открыли новый завод. Кокорин: «Еще одно предприятие-миллионник добавится в Зауралье»

17:08 | 20.02.2018

В Курганской области открылось новое производство. На шадринском заводе ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» руководство города и региона 20 февраля торжественно запустило цех горячего оцинкования стальных металлоконструкций, сообщили в зауральском правительстве.



«Это одно из самых экологически чистых производств, люди и окружающая среда не будут от него страдать. Что касается объемов производства, то только в этом году ожидается около 12 тысяч тонн. Значит, еще одно предприятие-миллионник добавится в Зауралье. Это существенная поддержка и для бюджета», — сказал губернатор области Алексей Кокорин.



Цинкование на шадринском заводе производится с применением передовой технологии: используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс.



Кроме того, на предприятии был подписан специальный инвестиционный контракт между правительством области, ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» и администрацией Шадринска. Контракт устанавливает налоговые меры поддержки — существенные льготы по налогу на имущество, прибыль, транспортному налогу.



Фото: kurganobl.ru