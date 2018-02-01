Курганские блогеры протестировали работу городского сервиса «Стоп наркотикам»

14:33 | 20.02.2018

Основатели проекта «Мой Курган» протестировали работу городского сервиса «Стоп наркотикам». Результаты эксперимента впечатлили блогеров. Они посоветовали горожанам последовать их примеру.



Общественники отправили два адреса зданий в Заозерном, на стенах которых красовались номера телефонов драгдилеров. Цель эксперимента: понять, что изменится и сколько времени пройдет с момента отправки сообщения. Сервис оказался не мертвым. «Спустя день надписи были закрашены. Удивлен оперативностью. Это круто. Сервис работает», — сообщил блогер и один из инициаторов проекта «Мой Курган» Андрей Вагин.



Общественники предложили горожанам последовать их примеру, чтобы очистить здания областного центра от надписей, оставленных наркоторговцами.



Сервис доступен в разделе «Прозрачный город» на официальном сайте городской администрации. Он предлагает отправить сообщение о надписях на фасадах зданий, сооружений, рекламирующих различные наркосодержащие вещества, номера телефонов, сайты, где их можно приобрести.