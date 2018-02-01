Зауралец инсценировал смерть, чтобы не возвращать кредиты и получить страховку

13:54 | 20.02.2018

В Курганской области рыбак инсценировал свою смерть, чтобы не возвращать кредиты банкам и получить внушительную страховку. Аферу раскрыли сотрудники полиции, которые не поверили в его исчезновение. В отношении зауральца и его гражданской супруги возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере» (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Прокуратура Кетовского района взяла на особый контроль ход расследования.



Как рассказали в надзорном ведомстве, в апреле 2017 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего жителя села Колесниково Кетовского района. Со слов его жены, 27 апреля он ушел на рыбалку на реку Тобол, взяв с собой лодку и теплые вещи, и домой не вернулся.



На третий день в ходе поисковых мероприятий со спасателями вниз по течению реки обнаружили куртку, шапку, удочку и насос, принадлежавшие пропавшему. Полицейские разыскивали мужчину до февраля 2018 года. Пока рыбака искали, родственники обратились в суд для признания его умершим. 30 ноября 2017 года близкие получили соответствующее решение Красногорского районного суда города Каменск-Уральский Свердловской области, где проживает его несовершеннолетняя дочь, а также свидетельство о его смерти.



За все это время жена пропавшего неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и Следственный комитет по факту непринятия сотрудниками уголовного розыска должных мер к розыску и требовала возбудить уголовное дело по статье «Убийство».



При этом у сотрудников полиции появились сомнения в исчезновении и смерти рыбака. Оперативники установили, что пропавший должен вернуть банкам Кургана кредиты на общую сумму более 2 млн рублей. Кроме того, жизнь и здоровье на тот момент признанного умершим зауральца были застрахованы в ПАО СК «Росгосстрах». В случае его смерти родственникам подлежала выплата в размере более 1,6 млн рублей.



В связи с этим у правоохранителей появились достаточные основания предполагать, что исчезновение было инсценировкой для того, чтобы не выплачивать кредиты. И их предположения подтвердились. 1 февраля рыбака нашли живым и невредимым в селе Лесниково Кетовского района около дома своей гражданской жены.