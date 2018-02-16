Рубрика: Новости дня
17:29 | 19.02.2018
В сгоревшем доме одного из сел Зауралья нашли тела двоих мужчин
По данным ведомства, на трупах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Эксперты предполагают, что мужчины отравились угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователь назначил пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято законное решение.
© «Вечерние Ведомости»
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