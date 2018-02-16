В сгоревшем доме одного из сел Зауралья нашли тела двоих мужчин

17:29 | 19.02.2018

Вечером 18 февраля при пожаре в одном из домов в селе Окуневское Каргапольского района погибли двое мужчин. Тела 60-летнего хозяина и его 62-летнего знакомого нашли после тушения. По данному факту СКР по Курганской области начата доследственная проверка.



По данным ведомства, на трупах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Эксперты предполагают, что мужчины отравились угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.



Следователь назначил пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято законное решение.