В Кургане продолжится борьба с «неопознанными» объектами сарайного и гаражного строительства

16:40 | 19.02.2018

В 2018 году в Кургане продолжится зачистка города от самовольных построек.



Как сообщают представители городского Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, власти города и дальше намерены освобождать городские земли от незаконных и самовольных построек, в том числе от металлических гаражей.



Сообщения о планах городских властей по сносу тех или иных нестационарных объектов будут размещаться на сайте департамента.



Напомним, борьба городских властей с незаконными некапитальными сооружениями началась год назад. За это время от железной нелегальщины был освобожден 161 земельный участок. И если 139 объектов были убраны их владельцами самостоятельно, то на 22 пришлось потратиться городскому бюджету. С одного из владельцев удалось через суд взыскать деньги, потраченные на снос принадлежавшей ему постройки, в бюджет города вернулось 28 тысяч рублей.



Фото: yakutia24.ru