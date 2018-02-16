Пороговый уровень заболеваемости превышен в 4 муниципальных образованиях Курганской области

16:18 | 19.02.2018

В Курганской области пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен в 4 муниципальных образованиях — в Шадринске, Кургане, Далматовском и Катайском районах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



Самое большое превышение эпидпорога зафиксировано в Шадринске — в 2,1 раза. В остальных трех муниципальных образованиях, попавших в красную зону по заболеваемости, оно пока незначительное, уточнили в ведомстве.



Всего в регионе на данный момент карантин введен в 20 школах (14 школ в Шадринске, СОШ № 67 в Кургане, 5 школ в районах области) и в 10 детских садах.



По свежим данным Роспотребнадзора, в области зарегистрирован 7731 случай заболеваний ОРВИ, в том числе зафиксировано 7 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А — Н1N1-pnd09 и грипп В). Данные штаммы входили в состав сезонной вакцины против гриппа. Доля учащихся среди заболевших по области составляет 35 %, в Кургане — 26 %.