В Кургане введены противоэпидемические мероприятия и масочный режим

16:12 | 19.02.2018

В Кургане введены противоэпидемические мероприятия по решению СПЭК при правительстве региона. Как рассказали в Роспотребнадзоре, в образовательных организациях усилят работу «утренних фильтров», в городских больницах — противоэпидемический режим.



Комиссия также рекомендовала ограничить в городе проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования и культуры. Мероприятия на открытом воздухе под запрет не попадают.



Введен масочный режим в организациях с высоким риском распространения вирусов. В эту группу входят предприятия торговли, сферы обслуживания и общественный транспорт.



По данным ведомства, по городу заболеваемость не превышает недельных порогов в возрастных группах 7–14 лет, 15 лет и старше. Наибольший удельный вес заболевших составляют дети до 6 лет. На карантин закрыта одна школа — СОШ № 67.