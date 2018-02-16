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Рубрика: Новости дня


14:08 | 19.02.2018

«Обеспечить сохранность». В Зауралье находится 1 % от общего числа объектов культурного наследия России

На территории Курганской области расположен примерно 1 % от общего числа объектов культурного наследия Российской Федерации. Данная информация была озвучена 19 февраля на совещании в региональном правительстве в ходе обсуждения исполнения поручения президента об обеспечении полноты и достоверности учета объектов культурного наследия.

Единый государственный реестр объектов культурного наследия был введен в декабре 2014 года, пояснили в пресс-службе губернатора. По поручению президента внести данные обо всех объектах культурного наследия, организовать их госучет и завершить регистрацию в реестре необходимо было до 1 января 2018 года. Сегодня в нем зарегистрировано 1142 зауральских объекта. Значительный объем работы был проведен с 2015 по 2017 год с памятниками археологии. Эксперты определили их координаты, ориентировку на местности, провели фотофиксацию.

Из всех зарегистрированных объектов 727 относятся к федеральному значению, 415 имеют региональное значение. Это памятники археологического наследия, здания и сооружения, захоронения, представляющие историческую и культурную ценность. Найти информацию о курганских памятниках можно на сайте Министерства культуры РФ, где идет формирование «Яндекс.Карт». Аналогичный сервис создан и на сайте правительства области.

«Нужно продолжать работу по актуализации реестра объектов культурного наследия и определению границ охранных зон, — сказал губернатор Алексей Кокорин. — Всяческое содействие должны оказывать и органы местного самоуправления, в том числе и в охране этих объектов. Важно не только включить в реестр и определить границы. Обеспечить сохранность — это наша с вами общая задача».

© «Вечерние Ведомости»



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