Уволенный из органов курганец забил до смерти свою бабушку на глазах у ребенка

18:05 | 16.02.2018

Следственным комитетом РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Кургане тела 88-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве пенсионерки задержан ее 32-летний внук, бывший сотрудник правоохранительных органов.



По версии следствия, в днем 14 февраля пьяный внук потребовал от престарелой бабушки дать ему денег на алкоголь, но женщина ему отказала. Тогда мужчина накинулся на старушку с кулаками и жестоко избил ее. Все это происходило на глазах у близких родственников и 9-летнего ребенка. От полученных травм пенсионерка скончалась.



Внука задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст.111 УК РФ). Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое. Во время службы в одной из правоохранительных структур подозреваемый незаконно применил насилие к гражданскому. Он был уволен и осужден за превышение должностных полномочий (по ст. 286 УК РФ). После освобождения мужчина вновь привлекался к уголовной ответственности за побои и истязание.