Организаторы канала незаконной миграции из Узбекистана получили сроки в Зауралье

15:02 | 16.02.2018

В Курганской области организаторы канала незаконной миграции из Узбекистана получили тюремные сроки. Раскрытие канала и обвинительные приговоры стали очередной победой оперативников регионального управления ФСБ России. Поймать преступную группировку и нелегалов помогли 30-градусный мороз и плохой проводник по местным лесам.



По информации пресс-службы управления, двое граждан Узбекистана создали на территории Казахстана преступную группу для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию своих соотечественников, которых ранее уже выдворяли из нашей страны за нарушение законодательства.



Роли между подельниками были распределены заранее, за их исполнение предусматривалось денежное вознаграждение. Встречали соотечественников в Петропавловске, где их размещали, обеспечивая жильем и питанием. Через несколько дней группу мигрантов доставляли в села рядом с госграницей, откуда на машинах по проселочным дорогам скрыто перевозили вглубь территории РФ. За услуги они брали в среднем около 1000 долларов США с человека, рассказали в региональном УФСБ.



Очередная группа для пересечения госграницы набралась в феврале 2017 года. Из-за снежных заносов на дорогах нелегалам пришлось идти пешком. Во время ночного похода через лес проводник потерял ориентиры и заблудился. Несколько часов мигранты брели по пояс в снегу при 30-градусном холоде. Некоторые получили обморожения.



«Чтобы окончательно не замерзнуть, они вынуждены были разжечь костер. На его свет и вышли сотрудники правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе ведомства.



Альменевский районный суд 7 февраля обоих организаторов канала незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) приговорил к лишению свободы сроком 2 года и 1 год 10 месяцев соответственно. Граждан Республики Узбекистан, которых ранее уже выдворяли из России за нарушение законодательства (ч. 2, 3 ст. 322 УК РФ), приговорили каждого к сроку 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после чего их депортируют из России.



Всего за 2017 год следственным подразделением УФСБ России по Курганской области было возбуждено 15 подобных уголовных дел, 24 фигуранта уже отбывают реальные сроки лишения свободы в исправительных колониях Зауралья.