Рубрика: Новости дня
15:02 | 16.02.2018
Организаторы канала незаконной миграции из Узбекистана получили сроки в Зауралье
По информации пресс-службы управления, двое граждан Узбекистана создали на территории Казахстана преступную группу для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию своих соотечественников, которых ранее уже выдворяли из нашей страны за нарушение законодательства.
Роли между подельниками были распределены заранее, за их исполнение предусматривалось денежное вознаграждение. Встречали соотечественников в Петропавловске, где их размещали, обеспечивая жильем и питанием. Через несколько дней группу мигрантов доставляли в села рядом с госграницей, откуда на машинах по проселочным дорогам скрыто перевозили вглубь территории РФ. За услуги они брали в среднем около 1000 долларов США с человека, рассказали в региональном УФСБ.
Очередная группа для пересечения госграницы набралась в феврале 2017 года. Из-за снежных заносов на дорогах нелегалам пришлось идти пешком. Во время ночного похода через лес проводник потерял ориентиры и заблудился. Несколько часов мигранты брели по пояс в снегу при 30-градусном холоде. Некоторые получили обморожения.
«Чтобы окончательно не замерзнуть, они вынуждены были разжечь костер. На его свет и вышли сотрудники правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Альменевский районный суд 7 февраля обоих организаторов канала незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) приговорил к лишению свободы сроком 2 года и 1 год 10 месяцев соответственно. Граждан Республики Узбекистан, которых ранее уже выдворяли из России за нарушение законодательства (ч. 2, 3 ст. 322 УК РФ), приговорили каждого к сроку 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после чего их депортируют из России.
Всего за 2017 год следственным подразделением УФСБ России по Курганской области было возбуждено 15 подобных уголовных дел, 24 фигуранта уже отбывают реальные сроки лишения свободы в исправительных колониях Зауралья.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:41 | 16.02.2018
«Прошла любовь»: в скором времени Екатеринбург может остаться без шаурмы
19:37 | 16.02.2018
В Свердловской области банкротят «газовый» ГУП
19:16 | 16.02.2018
Свердловский бизнес получил льготы по налогам в размере более 45 млрд рублей за пять лет
18:11 | 16.02.2018
Свердловский Минпром: объем объем отгруженных промышленных товаров в регионе возрастет в 2,7 раз к 2035 году
17:55 | 16.02.2018
В Перми состоится первый в регионе турнир по дронрейсингу
17:47 | 16.02.2018
В Перми перейдут в муниципальную собственность два ведомственных образовательных учреждения
17:18 | 16.02.2018
СКР вынудил предприятие в Арамиле погасить зарплатный долг
16:45 | 16.02.2018
Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании деньги за «пустые» билеты
15:54 | 16.02.2018
Более 500 человек зарегистрировались на Пермский международный марафон
15:52 | 16.02.2018
Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям
15:40 | 16.02.2018
Житель Прикамья приговорен к обязательным работам за незаконную рубку в лесном массиве
15:04 | 16.02.2018
«Ночь музеев» в Екатеринбурге начала прием заявок на участие
14:35 | 16.02.2018
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушения потолка в екатеринбургской квартире
14:24 | 16.02.2018
Жертвам ЧП на Уралмаше помог депутат гордумы Екатеринбурга
14:00 | 16.02.2018
В Кургане грузовик Volvo сбил 10-летнего мальчика на Омской
13:52 | 16.02.2018
В Перми меняется расписание трамвая № 11 и троллейбуса № 8
13:29 | 16.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 15 февраля 2018 года
13:10 | 16.02.2018
Наркомана экстрадировали из Грузии на суд в Сухой Лог
12:50 | 16.02.2018
Капремонт здания екатеринбургского цирка оценили в 97 млн рублей
12:32 | 16.02.2018
Прокурорская «охота на ведьм» в свердловском Заксобрании
12:27 | 16.02.2018
В этом году в Перми снесено семь пустующих аварийных домов
12:19 | 16.02.2018
Из-за загоревшихся балконов эвакуировали жильцов дома на улице Мехренцева в Екатеринбурге
12:15 | 16.02.2018
В Прикамье состоялось очередное пленарное заседание краевого парламента
12:15 | 16.02.2018
Уральские связисты рассказали, как погода влияет на абонентов
12:07 | 16.02.2018
Выходные в Перми будут теплыми
11:45 | 16.02.2018
Житель Богдановича оштрафован за попытку удушить полицейского
11:25 | 16.02.2018
На Урале изъяли крупную партию кокаина из Латинской Америки
11:18 | 16.02.2018
Свердловский Минфин представил анализ налоговых преференций
11:12 | 16.02.2018
Кокорин обсудил дальнейшую судьбу КГСХА с первым замом министра сельского хозяйства РФ
11:05 | 16.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 февраля 2018 года
11:01 | 16.02.2018
18 февраля митрополит Кирилл возглавит чин прощения
10:27 | 16.02.2018
При обрушении потолка на Уралмаше пострадало 5 человек
10:17 | 16.02.2018
Особый противопожарный режим, введённый в некоторых районах Екатеринбурга, не помогает — дома горят
09:40 | 16.02.2018
Автоледи из Екатеринбурга арестовали за тонировку на BMW
09:39 | 16.02.2018
В Талице газифицировали девять улиц
09:29 | 16.02.2018
В поселке Новосинеглазово откроют театр и кинозал