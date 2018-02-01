В Кургане грузовик Volvo сбил 10-летнего мальчика на Омской

14:00 | 16.02.2018

В областном центре днем 15 февраля водитель грузовика Volvo сбил на улице Омской 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по зебре. Ребенок угодил в больницу с травмами.



По информации регионального УГИБДД, грузовик двигался со стороны Бурова-Петрова в сторону улицы Дзержинского. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель допустил наезд на школьника, переходившего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. После грузовик столкнулся с остановившимся автомобилем Opel.



С места аварии ребенка госпитализировали в отделение травматологии Курганской областной детской больницы имени Красного Креста. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.



Фото: гибдд.рф