Курганские хоккеисты завезли в регион «свинку». Она уже перекинулась на болельщиков команды

16:26 | 15.02.2018

В Курганской области зарегистрированы завозные случаи заболевания эпидемическим паротитом у членов команды ХК «Зауралье». В настоящее время свинка обнаружена и у болельщиков команды. Заболевание не регистрировалось с 2010 по 2013 год и в 2016–2017 годах.



Медики уже делают профилактические прививки контактным лицам. Хоккеистов и членов их семей уже привили. Всего вакцину получили 149 контактеров. Иммунизация продолжается и ведется медицинское наблюдение, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



На госпитализации в областной инфекционной больнице сейчас находятся 7 человек. Состояние их удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Всего в этом году зарегистрированы 16 случаев заболевания свинкой. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.



Эпидемический паротит относится к острым инфекционным вирусным заболеваниям преимущественно с воздушно-капельным путем передачи от больного человека. Не исключена возможность заражения через предметы обихода.



Заболевание характеризуется общей интоксикацией (слабость, недомогание, лихорадка). Симптомы: болезненное увеличение одной или нескольких слюнных желез (одностороннее или двустороннее), тошнота, многократная рвота, напряжение мышц живота, лихорадка до 39° и выше, озноб, сильная головная боль.