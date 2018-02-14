Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Почта Банк»

15:57 | 15.02.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и президент ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» сегодня, 15 февраля.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, документ заключен на пять лет. Оно предусматривает содействие сторон устойчивому и динамичному развитию регионального кредитного рынка, реализации стратегии социально-экономического развития области, государственных и инвестиционных программ и проектов на территории региона, включая развитие малого и среднего бизнеса.



«В Курганской области насчитывается более 400 отделений почтовой связи, к концу 2018 года мы охватим порядка 100 из них. «Почта Банк» прикладывает максимум усилий для того, чтобы качественные финансовые услуги стали доступны всем без исключения жителям региона. Уверен, в тесном контакте с правительством области мы реализуем эту амбициозную задачу», — подчеркнул Дмитрий Руденко.



Глава региона Алексей Кокорин уточнил, что свыше 50 % населения области проживает в сельской местности. Развитие банка на селе придаст дополнительный импульс экономике региона, ведь сейчас зачастую, чтобы снять наличные или получить кредит, людям приходится ездить в город. «Поэтому для социально-экономического развития региона подписание данного соглашения принципиально важно», — добавил губернатор.



Фото: kurganobl.ru