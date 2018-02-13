Кетовский межрайонный следственный отдел возглавил новый руководитель

14:37 | 14.02.2018

На должность руководителя Кетовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курганской области назначен подполковник юстиции Александр Ломакин. Соответствующий приказ был подписан 9 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



Подполковник имеет высшее юридическое образование. С 2001 по 2007 год работал в прокуратуре Курганской области. С сентября 2007 года начал проходить службу в органах Следственного комитета. С весны 2015 года работал в должности руководителя Лебяжьевского межрайонного следственного отдела.