В Зауралье запустили региональный фестиваль «Ты супер! # 45»

14:08 | 14.02.2018

В Курганской области запустили свой региональный фестиваль для воспитанников детских домов «Ты супер! # 45». Он стартует уже завтра, 15 февраля, на базе Житниковского детдома в Каргапольском районе.



Главной целью фестиваля является возможность дать детям, которые по каким-либо причинам остались без родителей, продемонстрировать свои творческие способности, пояснили в пресс-службе губернатора региона.



В творческих конкурсах примут участие порядка 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из шести детских домов, находящихся в ведении Главного управления социальной защиты населения.