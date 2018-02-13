В Кургане закрыли на карантин школу, 22 класса и 4 группы в детсадах

19:56 | 13.02.2018

В ряде муниципальных образовательных учреждений Кургана введены ограничительные меры из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии.



Полностью закрыта на карантин школа № 67. Частично приостановлены занятия в 8 общеобразовательных организациях, где закрыто 22 класса. В четырех дошкольных учреждениях также частично приостановлено посещение и закрыто 4 группы.



По информации городского управления образования, мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Кургана проводится в ежедневном режиме.