В районе Гагаринского путепровода в Кургане затопило проезжую часть

15:19 | 13.02.2018

Сегодня, 13 февраля, произошла аварийная ситуация на водопроводе у дома № 2 на улице Ломоносова. Оказалась подтоплена проезжая часть в районе Гагаринского путепровода.



Как сообщили в АО «Водный союз», в настоящее время сотрудники компании откачивают воду тремя вакуумными бочками. До устранения аварийной ситуации без холодного водоснабжения остались жилые дома и административные здания, расположенные по адресам: Ломоносова, 8а, 9, 10, 11, Гагарина, 7, 15а, детская поликлиника, Пугачева, 3.



Из-за малоснежной зимы «Водный союз» ежедневно принимает десятки сообщений об авариях на водопроводе и заявлений на отогрев колонок. Нынешней зимой, отмечают в компании, наблюдается сильное промерзание грунта за последние несколько лет.



При этом в «Водном союзе» напоминают: износ сетей водопровода в настоящее время составляет 76 %, канализации — 93 %. Неоднократно в своих выступлениях руководство компании указывало на проблемы с финансированием отрасли. В частности, действующий тариф на водоснабжение и водоотведение ниже экономически обоснованного почти в два раза. Директор предприятия Владимир Овсянников заявлял о наступлении коммунального кризиса: средств не хватает не только на исполнение текущих обязательств компании, но и на реализацию долгосрочных ремонтных программ. Кроме того, компания испытывает острый дефицит кадров.