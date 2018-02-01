Правительство Зауралья одобрило законопроект о предоставлении региону рассрочки по бюджетным кредитам на семь лет

14:47 | 13.02.2018

Правительство Курганской области 13 февраля одобрило проект закона об утверждении дополнительных соглашений, заключенных в 2015 и 2017 годах с Минфином РФ, о предоставлении бюджетных кредитов. Речь в нем идет об обеспечении рассрочки на семь лет до 2024 года.



«Дополнительными соглашениями предусматривается реструктуризация задолженности по кредитам из федерального бюджета в 6,6 млрд рублей и графики погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку», — пояснила начальник Финансового управления области Елена Лукашук.



В соответствии с условиями реструктуризации возврат задолженности осуществляется с 2018 по 2024 год: в 2018–2019 годах — по 5 % от суммы задолженности, в 2020 году — 10 %, в 2021–2024 годах — по 20 %. Основными условиями реструктуризации бюджетных кредитов является обеспечение дефицита в 2017–2024 годах на уровне не более 10 % и обеспечение поэтапного снижения доли общего объема долговых обязательств области. При неисполнении условий реструктуризации предусмотрено досрочное погашение задолженности не более 20 % от всего объема реструктурированной задолженности до 1 июля соответствующего года.



В ближайшее время этот закон должна утвердить Курганская областная дума.