В 2017 году рождаемость в Зауралье упала на 11 %

17:06 | 12.02.2018

В Курганской области в январе — декабре 2017 года естественная убыль населения составила 3,4 тысячи человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, сообщает Свердловскстат.



По сравнению с соответствующим периодом 2016 года рождаемость упала на 11 %, смертность — на 5 %. Число случаев смерти детей в возрасте до 1 года снизилось в 1,7 раза.



По предварительной оценке, всего на 1 января 2018 года в Курганской области проживало 845,6 тысячи человек.



До сих пор остается печальной статистика, связанная с институтом семьи. За 2017 год в регионе было зарегистрировано 5702 брака и 4050 разводов. То есть на каждые 100 браков приходился 71 развод.