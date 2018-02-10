Свердловскстат отчитался о внешнеторговом обороте Курганской области

16:59 | 12.02.2018

Внешнеторговый оборот Курганской области за январь — ноябрь 2017 года составил 159 млн долларов США. Экспорт отметился на уровне 92,9 млн долларов, импорт — 66,1 млн долларов. Такие данные приводит Свердловскстат со ссылкой на Уральское таможенное управление ФТС России.



За счет превышения экспортных поставок над импортом сальдо торгового баланса сложилось положительное — 26,8 млн долларов.



Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил 79,4 млн долларов, с государствами — участниками СНГ он достиг 79,6 млн долларов.