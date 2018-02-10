Систему вызова экстренных служб по единому номеру 112 в районах Зауралья внедрят до конца года

16:26 | 12.02.2018

В Курганской области в 2018 году продолжится внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Работы по ее созданию в каждом районе планируется закончить до конца года. Об этом рассказал начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов на аппаратном совещании в правительстве области сегодня, 12 февраля.



Как отчитался чиновник, в минувшем году в Кургане введен в опытную эксплуатацию Центр обработки вызовов экстренных служб. Центр оснащен новейшим техническим оборудованием, на его создание из федерального и областного бюджетов в прошлом году направлено более 29 млн рублей.



По номеру 112 жители города могут сообщать о дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, правонарушениях и других ситуациях, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или врачей.



Создание и внедрение Системы-112 по всей стране и на территории региона проводится по поручению президента РФ.