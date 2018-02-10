«Нет ничего страшнее». Кокорин выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета Ан-148

13:26 | 12.02.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и региональное правительство выразили искренние соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.



«Нет ничего страшнее, чем вот так, в одну минуту, потерять родных и близких. Катастрофа унесла жизни целых семей — в самолете летели взрослые и дети. Это большая трагедия для нашей страны. Зауральцы скорбят вместе со всей Россией. Это наша общая боль. Родственникам погибших желаем сил и терпения в эти сложные дни», — цитирует слова главы региона его пресс-служба. Также в правительстве сообщили, что Алексей Кокорин направил телеграмму губернатору Оренбургской области Юрию Бергу со словами соболезнования.



Авиакатастрофа произошла 11 февраля. На борту лайнера, летевшего из московского аэропорта Домодедово в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей. Все пассажиры и члены экипажа погибли. 12 февраля объявлен в Оренбургской области днем траура, отменены все массовые развлекательные мероприятия.



Фото: kurganobl.ru