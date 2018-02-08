Центральный парк Кургана объявил аукцион на поставку аттракциона стоимостью 1 миллион

16:50 | 9.02.2018

Курганское муниципальное унитарное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха» разместило 8 февраля на сайте госзакупок заявку на поставку аттракциона «Ралли» для катания детей и взрослых с детьми.



Как отмечено в аукционной документации, начальная стоимость контракта на поставку аттракциона составляет 1 123 333 рубля. Аттракцион должен занимать не более 30 кв. м. Количество посадочных мест — не менее 12.



Электронный аукцион будет проведен 22 февраля. Победитель аукциона обязан поставить «Ралли» в парк до 1 мая 2018 года.